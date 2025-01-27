МВД объявило в розыск блогера Михаила Вербицкого

21 ноября 2024 г. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщало, что в отношении Вербицкого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Собеседник агентства в силовых структурах уточнял, что сейчас блогер находится за границей.