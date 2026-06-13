Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%MRKS0,485+1,04%BSPBP45,15-2,27%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,42+0,24%
Главная / Политика /

В Ингушетии будут судить пособника террористов, напавших на «Крокус»

Ведомости

Следком по Ингушетии предъявил обвинение 54-летнему жителю республики по статье о пособничестве террористам. Об этом сообщает пресс-служба местного СУ СК. Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4, он задержан и находится в СИЗО.

Как пишет «Коммерсант», речь идет о 54-летнем Хасане Альтемирове. Он является членом боевого крыла баталхаджинцев – организации, признанной террористической и запрещенной решением Южного окружного военного суда от 28 ноября 2022 г.

В 2025 г. Альтемиров дал фальшивые паспорта трем баталхаджинцам, которые находились в розыске. Следком особо отмечает, что один из них – Батыр Кулаев. Именно он вместе с подельниками дал оружие террористам, напавшим на «Крокус». С помощью чужого паспорта Кулаев уехал за границу, его до сих пор не поймали.

СК: теракт в «Крокусе» был совершен в интересах Украины

Политика / Международные отношения

Согласно материалам уголовного дела, уроженцы Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Кулаев приобрели пять охолощенных автоматов, после чего переделали их в боевые. Также они добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Ингушетии, а затем отправлены в Московский регион.

22 марта 2024 г, используя добытое оружие, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода совершили теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Они расстреляли посетителей концерта, после чего подожгли здание.

Как установило следствие, после нападения исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Часть соучастников попали в руки силовиков при попытке пересечь границу. 12 марта Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех непосредственных исполнителей теракта. Еще 11 человек приговорены к пожизненному заключению, четверо – к срокам от 19 до 22 лет колонии.

Один из осужденных, приговоренный к пожизненному заключению, покончил с собой в апреле.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её