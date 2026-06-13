В Ингушетии будут судить пособника террористов, напавших на «Крокус»

В 2025 г. Альтемиров дал фальшивые паспорта трем баталхаджинцам, которые находились в розыске. Следком особо отмечает, что один из них – Батыр Кулаев. Именно он вместе с подельниками дал оружие террористам, напавшим на «Крокус». С помощью чужого паспорта Кулаев уехал за границу, его до сих пор не поймали.