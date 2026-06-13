В Ингушетии будут судить пособника террористов, напавших на «Крокус»
Следком по Ингушетии предъявил обвинение 54-летнему жителю республики по статье о пособничестве террористам. Об этом сообщает пресс-служба местного СУ СК. Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4, он задержан и находится в СИЗО.
Как пишет «Коммерсант», речь идет о 54-летнем Хасане Альтемирове. Он является членом боевого крыла баталхаджинцев – организации, признанной террористической и запрещенной решением Южного окружного военного суда от 28 ноября 2022 г.
В 2025 г. Альтемиров дал фальшивые паспорта трем баталхаджинцам, которые находились в розыске. Следком особо отмечает, что один из них – Батыр Кулаев. Именно он вместе с подельниками дал оружие террористам, напавшим на «Крокус». С помощью чужого паспорта Кулаев уехал за границу, его до сих пор не поймали.
Согласно материалам уголовного дела, уроженцы Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Кулаев приобрели пять охолощенных автоматов, после чего переделали их в боевые. Также они добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Ингушетии, а затем отправлены в Московский регион.
22 марта 2024 г, используя добытое оружие, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода совершили теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Они расстреляли посетителей концерта, после чего подожгли здание.
Как установило следствие, после нападения исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Часть соучастников попали в руки силовиков при попытке пересечь границу. 12 марта Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех непосредственных исполнителей теракта. Еще 11 человек приговорены к пожизненному заключению, четверо – к срокам от 19 до 22 лет колонии.
Один из осужденных, приговоренный к пожизненному заключению, покончил с собой в апреле.