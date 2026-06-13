Мадьяр: правительство Орбана обманывало избирателей по вопросу миграции
Правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вводило в заблуждение избирателей по миграционному вопросу. Об этом заявил премьер-министр Мадьяр Петер на экстренной пресс-конференции, пишет Index.
По словам Мадьяра, летом 2024 г. кабинет Орбана втайне решил построить большой лагерь для беженцев в городке Вишньед на границе с Австрией. Туда планировали заселить до 500 человек. На строительство хотели потратить 5 млрд форинтов (около 1,3 млрд руб.). Территорию уже окружили трехметровым забором и поставили охрану.
Одновременно, как утверждает Мадьяр, власти выселяли из этого же здания беженцев из Закарпатья – венгров по национальности. Людям угрожали, что отправят их обратно на Украину. По словам Мадьяра, когда разгорелся скандал, правительство все отрицало, а финансовые документы по стройке не были найдены.
Причина всей этой скрытой подготовки – огромные штрафы от Европейского союза. Еще в 2024 г. Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за отказ принимать мигрантов по правилам ЕС. Кроме того, за каждый день просрочки страна платит еще по 1 млн евро. Общая сумма штрафов и компенсаций уже приближается к 1 млрд евро. При этом публично Орбан и его министры обещали, что никогда не подчинятся Брюсселю и не пустят мигрантов.
Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов. По их итогам премьер-министр Виктор Орбан потерял свой пост. 9 мая парламент Венгрии избрал председателя партии «Тиса» Мадьяра премьер-министром страны.