Мадьяр: правительство Орбана обманывало избирателей по вопросу миграции

Причина всей этой скрытой подготовки – огромные штрафы от Европейского союза. Еще в 2024 г. Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за отказ принимать мигрантов по правилам ЕС. Кроме того, за каждый день просрочки страна платит еще по 1 млн евро. Общая сумма штрафов и компенсаций уже приближается к 1 млрд евро. При этом публично Орбан и его министры обещали, что никогда не подчинятся Брюсселю и не пустят мигрантов.