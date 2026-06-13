Reuters: Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в рамках саммита «Большой семерки» (G7) во Франции на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с лидерами стран Ближнего Востока.
3 июня Трамп подтвердил, что примет участие в саммите лидеров стран G7, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. По его словам, на саммит он отправится сразу после турнира UFC, который состоится 14 июня на территории Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов.
В декабре 2025 г. Трамп также провел встречу с украинским президентом. Тогда он призвал украинского лидера принять условия России для завершения конфликта, предупредив, что в противном случае Москва может уничтожить Украину. Зеленский и его делегация также надеялись убедить Трампа поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но американский лидер в конечном счете отказал.