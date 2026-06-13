Reuters: Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции

В декабре 2025 г. Трамп также провел встречу с украинским президентом. Тогда он призвал украинского лидера принять условия России для завершения конфликта, предупредив, что в противном случае Москва может уничтожить Украину. Зеленский и его делегация также надеялись убедить Трампа поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но американский лидер в конечном счете отказал.