Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%MRKS0,487+1,46%UTAR9,81-0,51%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,4+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в рамках саммита «Большой семерки» (G7) во Франции на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с лидерами стран Ближнего Востока.

3 июня Трамп подтвердил, что примет участие в саммите лидеров стран G7, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. По его словам, на саммит он отправится сразу после турнира UFC, который состоится 14 июня на территории Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов.

В декабре 2025 г. Трамп также провел встречу с украинским президентом. Тогда он призвал украинского лидера принять условия России для завершения конфликта, предупредив, что в противном случае Москва может уничтожить Украину.  Зеленский и его делегация также надеялись убедить Трампа поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но американский лидер в конечном счете отказал.

Читайте также:Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь