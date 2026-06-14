Хегсет назвал правильным изгнание Anthropic из Пентагона

Конфликт между Пентагоном и Anthropic разгорелся в феврале – марте 2026 г. Ведомство потребовало от компании предоставить неограниченный доступ к ИИ-модели Claude для любых военных целей, включая создание автономных систем вооружения и массовую слежку. Anthropic отказалась, после чего Пентагон внес ее в список структур, представляющих угрозу для цепочки поставок США. В ответ компания подала иск против военного ведомства и его главы. Президент Дональд Трамп тогда назвал попытку Anthropic навязать Пентагону свои условия «катастрофической ошибкой».