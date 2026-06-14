Хегсет назвал правильным изгнание Anthropic из Пентагона
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение навсегда исключить ИИ-компанию Anthropic из военного ведомства было верным. Об этом он написал в соцсети X на фоне сообщений об ограничении властями США работы передовых моделей разработчика.
«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», – написал Хегсет.
На этой неделе администрация США потребовала от Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к флагманским ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. Причиной стала обеспокоенность властей возможностью взлома систем защиты, что создает угрозу национальной безопасности. Компания выполнила требование, отключив обе модели для всех клиентов.
Конфликт между Пентагоном и Anthropic разгорелся в феврале – марте 2026 г. Ведомство потребовало от компании предоставить неограниченный доступ к ИИ-модели Claude для любых военных целей, включая создание автономных систем вооружения и массовую слежку. Anthropic отказалась, после чего Пентагон внес ее в список структур, представляющих угрозу для цепочки поставок США. В ответ компания подала иск против военного ведомства и его главы. Президент Дональд Трамп тогда назвал попытку Anthropic навязать Пентагону свои условия «катастрофической ошибкой».