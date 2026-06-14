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МИД объяснил сохранение безвиза для украинцев

Ведомости

Россия продолжает пускать граждан Украины без виз из гуманитарных соображений. Это происходит несмотря на то, что Киев в 2023 г. в одностороннем порядке разорвал соответствующее соглашение, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну», – подчеркнул Климов (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат напомнил, что соглашение о безвизовых поездках между двумя странами действовало с 1997 г. Оно позволяло поддерживать семейные связи – у многих россиян есть родственники на Украине, и наоборот. После выхода Киева из договора в 2023 г. президент России подписал указ № 734, который сохранил безвизовый порядок для украинцев.

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Украиной прекратило действовать 1 января 2023 г. Указ президента РФ о сохранении безвизового въезда для украинцев был подписан 29 сентября 2023 г., чтобы не отыгрываться на простых людях, заинтересованных в родственных и духовных связях. В I квартале 2026 г. государственную границу России пересек 5641 гражданин Украины.

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