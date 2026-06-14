МИД объяснил сохранение безвиза для украинцев

Дипломат напомнил, что соглашение о безвизовых поездках между двумя странами действовало с 1997 г. Оно позволяло поддерживать семейные связи – у многих россиян есть родственники на Украине, и наоборот. После выхода Киева из договора в 2023 г. президент России подписал указ № 734, который сохранил безвизовый порядок для украинцев.