МИД объяснил сохранение безвиза для украинцев
Россия продолжает пускать граждан Украины без виз из гуманитарных соображений. Это происходит несмотря на то, что Киев в 2023 г. в одностороннем порядке разорвал соответствующее соглашение, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну», – подчеркнул Климов (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат напомнил, что соглашение о безвизовых поездках между двумя странами действовало с 1997 г. Оно позволяло поддерживать семейные связи – у многих россиян есть родственники на Украине, и наоборот. После выхода Киева из договора в 2023 г. президент России подписал указ № 734, который сохранил безвизовый порядок для украинцев.
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Украиной прекратило действовать 1 января 2023 г. Указ президента РФ о сохранении безвизового въезда для украинцев был подписан 29 сентября 2023 г., чтобы не отыгрываться на простых людях, заинтересованных в родственных и духовных связях. В I квартале 2026 г. государственную границу России пересек 5641 гражданин Украины.