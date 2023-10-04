МИД: Россия сохранила безвизовый режим с Украиной из гуманитарных соображений

С 1997 г. между Россией и Украиной действовало соглашение о безвизовом режиме. В 2022 г. на фоне ввода Украиной в июле визового режима с Россией Москва обсуждала введение виз для украинцев. Замглавы МИДа Андрей Руденко отмечал, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев. Позже в октябре замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказывал, что Москва не намерена вводить визы.