Песков: безвизовый режим поспособствует переезду украинцев в Россию
Указ президента о безвизовом въезде в Россию для украинцев будет способствовать переселению тех людей, которые хотят связать свою жизнь с нашей страной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, с чем связан указ президента, Песков пояснил, что такой режим «имел место и раньше».
«Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры, они способствуют переселению сюда именно тех людей, которые хотят к нам переехать», – подчеркнул представитель Кремля.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по внутренним, заграничным дипломатическим, служебным паспортам, в том числе если срок действия этих документов истек.
С 1997 г. между Россией и Украиной действовало соглашение о безвизовом режиме. В 2022 г. на фоне ввода Украиной в июле визового режима с Россией Москва обсуждала введение виз для украинцев. Замглавы МИДа Андрей Руденко отмечал, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев. Позже в октябре замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказывал, что Москва не намерена вводить визы.