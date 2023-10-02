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Песков: безвизовый режим поспособствует переезду украинцев в Россию

Ведомости

Указ президента о безвизовом въезде в Россию для украинцев будет способствовать переселению тех людей, которые хотят связать свою жизнь с нашей страной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, с чем связан указ президента, Песков пояснил, что такой режим «имел место и раньше».

«Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. И, конечно, такие меры, они способствуют переселению сюда именно тех людей, которые хотят к нам переехать», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее по теме: Граждане Украины смогут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по внутренним, заграничным дипломатическим, служебным паспортам, в том числе если срок действия этих документов истек.

С 1997 г. между Россией и Украиной действовало соглашение о безвизовом режиме. В 2022 г. на фоне ввода Украиной в июле визового режима с Россией Москва обсуждала введение виз для украинцев. Замглавы МИДа Андрей Руденко отмечал, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев. Позже в октябре замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказывал, что Москва не намерена вводить визы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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