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Над Россией сбили 110 украинских дронов за семь часов

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами России за семь часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 7:00 по 14:00 мск. БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Утром 14 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожены четыре БПЛА.

За ночь средства ПВО уничтожили 249 БПЛА над Россией. Дроны сбивали над территориями 14 российских регионов и акваторией Азовского моря. 

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