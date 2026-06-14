Над Россией сбили 110 украинских дронов за семь часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами России за семь часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 7:00 по 14:00 мск. БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
Утром 14 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожены четыре БПЛА.
За ночь средства ПВО уничтожили 249 БПЛА над Россией. Дроны сбивали над территориями 14 российских регионов и акваторией Азовского моря.