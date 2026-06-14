Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника днем 14 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов с начала дня достигло шести.
«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram в 15:26 мск. Через 17 минут мэр отчитался об уничтожении еще одного БПЛА.
Утром 14 июня Собянин сообщил, что российские силы ПВО сбили четыре дрона, летевших на Москву. За ночь над российскими регионами уничтожили 249 БПЛА, с утра того же дня – 110 дронов самолетного типа.