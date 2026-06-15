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Главная / Политика /

Израиль заявил о независимой позиции по сделке США и Ирана

Ведомости

Возможные договоренности между США и Ираном не создают для израильской стороны каких-либо обязательств. Об этом заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

По словам Бен-Гвира, Израиль сохраняет право самостоятельно определять свою политику в сфере безопасности независимо от решений Вашингтона. При этом он выразил признательность американскому президенту Дональду Трампу, добавив: «Мы бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль не банановая республика».

МИД Ирана заявил о победе над США

Политика / Международные новости

Глава израильского ведомства отметил, что его страна не участвует в обсуждаемом соглашении и не считает себя связанной его условиями. По мнению Бен-Гвира, документ не учитывает вопросы безопасности Израиля и не может ограничивать действия еврейского государства. В качестве одного из ключевых аргументов он указал на ситуацию вокруг ливанского движения «Хезболла».

15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.

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