Израиль заявил о независимой позиции по сделке США и Ирана
Возможные договоренности между США и Ираном не создают для израильской стороны каких-либо обязательств. Об этом заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
По словам Бен-Гвира, Израиль сохраняет право самостоятельно определять свою политику в сфере безопасности независимо от решений Вашингтона. При этом он выразил признательность американскому президенту Дональду Трампу, добавив: «Мы бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль не банановая республика».
Глава израильского ведомства отметил, что его страна не участвует в обсуждаемом соглашении и не считает себя связанной его условиями. По мнению Бен-Гвира, документ не учитывает вопросы безопасности Израиля и не может ограничивать действия еврейского государства. В качестве одного из ключевых аргументов он указал на ситуацию вокруг ливанского движения «Хезболла».
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.