Израиль заявил о независимой позиции по сделке США и Ирана

Глава израильского ведомства отметил, что его страна не участвует в обсуждаемом соглашении и не считает себя связанной его условиями. По мнению Бен-Гвира, документ не учитывает вопросы безопасности Израиля и не может ограничивать действия еврейского государства. В качестве одного из ключевых аргументов он указал на ситуацию вокруг ливанского движения «Хезболла».