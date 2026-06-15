Глава ВВС ФРГ: НАТО будет бить по Калининграду и Петербургу при конфликте с РФ
Командующий Военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае вооруженного конфликта с Россией силы НАТО могут наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга и в акватории Черного моря. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.
По словам Нойманна, Германия готова к участию в боевых действиях «уже сегодня ночью». Он подчеркнул, что в НАТО не существует «разных зон безопасности», поэтому возможное нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как угроза всему альянсу.
Российские власти неоднократно отвергали заявления о якобы существующих планах нападения на страны альянса. 6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь назвал подобные утверждения беспочвенными.
«Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол», – заявил Путин. По его словам, разговоры о возможной российской агрессии используются как обоснование для наращивания военных расходов и поставок вооружений.
В декабре 2025 г. замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия готова юридически зафиксировать ненападение на страны НАТО.