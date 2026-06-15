Глава ВВС ФРГ: НАТО будет бить по Калининграду и Петербургу при конфликте с РФ

Командующий Военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае вооруженного конфликта с Россией силы НАТО могут наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга и в акватории Черного моря. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.