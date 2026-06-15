ФРГ готова помочь в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе

В этот же день агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник писало, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования.