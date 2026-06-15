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ФРГ готова помочь в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе

Ведомости

Германия совместно с партнерами намерена внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, но для этого странам нужны определенные условия, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-подходе перед отлетом на саммит G7 во Францию.

«Мы с нашими партнерами хотим внести вклад в усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Мы это сделаем, как только будут соответствующие условия», - сказал он (цитата по ТАСС).

Мерц также поздравил США и Иран с «дипломатическим прорывом». По его словам, документ может помочь в восстановлении мировой экономики и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Немецкий лидер выразил мнение, что Ормузский пролив должен быть открыт для судов «на долгосрочную перспективу и без ограничений».

15 июня президент США Дональд Трам заявил, что в Ормузском проливе возобновилось началось движение судов. Американский лидер отметил, что многие из них загружены нефтью, они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно.

В этот же день агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник писало, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования.

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