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Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника за 12 часов

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 74 украинских дрона в период с 8:00 до 20:00 мск над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также в Московском регионе, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что трое механизаторов АПХ «Мираторг» погибли в результате удара украинского беспилотника. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.

В тот же день стало известно, что из-за атаки дрона по жилому дому в Орле пострадали девять человек, повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей. Всего в ночь на 15 июня силы ПВО ликвидировали 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России.

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