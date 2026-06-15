Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника за 12 часов

В тот же день стало известно, что из-за атаки дрона по жилому дому в Орле пострадали девять человек, повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей. Всего в ночь на 15 июня силы ПВО ликвидировали 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России.