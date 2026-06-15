Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право иностранцев оплачивать российский газ в рублях в других банках РФ, помимо Газпромбанка, сохранится до 1 октября 2026 г. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в указ от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». До этого срок разрешения должен был истечь 1 июля 2026 г.
В предыдущий раз президент продлил его 31 марта 2026 г. С учетом изменений Газпромбанк все еще сохраняет статус уполномоченного банка, но иностранцы могут оплачивать газ и через другие российские кредитные организации. Впервые указ вступил в силу в декабре 2024 г. и действовал до 1 апреля 2025 г.
Схема «газ за рубли» была введена весной 2022 г. в качестве защитного механизма от блокировки платежей западными банками. В ноябре 2024 г. США ввели рестрикции в отношении Газпромбанка, что создало проблемы для расчетов с европейскими покупателями.