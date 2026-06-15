Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк

В предыдущий раз президент продлил его 31 марта 2026 г. С учетом изменений Газпромбанк все еще сохраняет статус уполномоченного банка, но иностранцы могут оплачивать газ и через другие российские кредитные организации. Впервые указ вступил в силу в декабре 2024 г. и действовал до 1 апреля 2025 г.