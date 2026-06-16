Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана

Вице-президент уточнил, что меморандум носит общий характер и представляет собой небольшой по объему документ. По его словам, остаются «некоторые технические детали, которые нужно проработать, не связанные с текстом меморандума, а с его реализацией». Дату начала инспекций МАГАТЭ и США могут согласовать 19 июня.