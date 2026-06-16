Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана
США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажут Ирану помощь в уничтожении запасов высокообогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
«Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала», – сказал Вэнс. По его словам, это положение «очень четко прописано» в меморандуме.
Вице-президент уточнил, что меморандум носит общий характер и представляет собой небольшой по объему документ. По его словам, остаются «некоторые технические детали, которые нужно проработать, не связанные с текстом меморандума, а с его реализацией». Дату начала инспекций МАГАТЭ и США могут согласовать 19 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп и МИД Ирана объявили о завершении работы над меморандумом. Официальная церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. Соглашение предусматривает немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, а также снятие морской блокады с Ирана.
16 июня Джей Ди Вэнс уточнил, что меморандум Ирана и США представляет собой достаточно общий документ примерно в полторы страницы. Высокопоставленный представитель американской администрации добавил, что итоговая сделка США и Ирана по окончанию конфликта будет предусматривать в том числе возможность сокращения численности американских войск в регионе.
В этот же день источники Financial Times сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа готова разрешить создание инвестиционного фонда для Ирана на $300 млрд, если Исламская Республика согласится на окончательное урегулирование конфликта, включая ядерную сделку.