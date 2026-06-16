Медведев: Украина понимает только язык силы, решение Гаагского суда безразлично

15 июня МИД РФ сообщил о победе в морском арбитраже с Украиной. Арбитраж отклонил практически все претензии Киева, в том числе требования о возврате контроля над ресурсами, компенсациях и демонтаже Крымского моста. Единственное замечание суда касалось неполного соблюдения порядка оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста, но арбитраж подтвердил, что строительство не нанесло вреда природе.