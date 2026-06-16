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Медведев: Украина понимает только язык силы, решение Гаагского суда безразлично

Ведомости

Украина не признает международное право и понимает только язык силы, поэтому решение Гаагского суда по морским границам не повлияет на текущую ситуацию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Макс».

«Украина плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», – написал Медведев.

Он призвал уничтожать украинский флот, торговые суда с военными грузами. «Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание», – заключил Медведев.

При этом зампред Совбеза РФ приветствовал само судебное решение. «С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», – подчеркнул Медведев.

15 июня МИД РФ сообщил о победе в морском арбитраже с Украиной. Арбитраж отклонил практически все претензии Киева, в том числе требования о возврате контроля над ресурсами, компенсациях и демонтаже Крымского моста. Единственное замечание суда касалось неполного соблюдения порядка оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста, но арбитраж подтвердил, что строительство не нанесло вреда природе.

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