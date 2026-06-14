В ФРГ призвали к экстренным переговорам с Москвой
В обозримом будущем военное решение конфликта на Украине в пользу Киева недостижимо. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Фад.
По мнению Фада, крайне необходимо вернуться к переговорному процессу, поскольку реальной альтернативы этому нет. Он предупредил, что ставка на истощение крайне рискованна и ведет к опасной эскалации. При этом генерал назвал иллюзией предположения о том, что Россия может согласиться на максималистские требования президента Украины Владимира Зеленского, включая уход из Донбасса или Крыма. Фад отметил, что это противоречило бы стратегическим интересам Москвы в регионе, которые и стали первопричиной конфликта.
Фад также указал, что и украинский лидер, очевидно, не может выйти из сложившейся ситуации, поэтому конфликт продолжается. Он призвал быть крайне осторожными, чтобы не допустить перерастания текущего конфликта в полномасштабную общеевропейскую войну. По словам немецкого эксперта, у него складывается впечатление, что при сохранении нынешнего курса стороны движутся именно в этом направлении.
4 июня агентство Bloomberg сообщило, что Украина запросила у Германии «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ. Киев намерен получить ракеты в 2026 г.
В Москве критикуют европейские поставки оружия на Украину. 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир наступил бы быстрее, если бы страны перестали вооружать Киев. 27 мая Песков заявил, что ЕС на словах не против переговоров с Россией, но на деле подталкивает Киев к войне. При этом Москва и президент России Владимир Путин остаются открыты к переговорам.