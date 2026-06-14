В ФРГ призвали к экстренным переговорам с Москвой

По мнению Фада, крайне необходимо вернуться к переговорному процессу, поскольку реальной альтернативы этому нет. Он предупредил, что ставка на истощение крайне рискованна и ведет к опасной эскалации. При этом генерал назвал иллюзией предположения о том, что Россия может согласиться на максималистские требования президента Украины Владимира Зеленского, включая уход из Донбасса или Крыма. Фад отметил, что это противоречило бы стратегическим интересам Москвы в регионе, которые и стали первопричиной конфликта.