Трамп раскритиковал войну Израиля против Ливана
Президент США Дональд Трамп недоволен военной кампанией Израиля в Ливане. Сирия бы лучше справилась с «Хезболлой», заявил он на встрече с эмиром Катара Тамимом Беном Хамадом Аль Тани на саммите «большой семерки» (G7) во французском Эвиане, пишет Bloomberg.
По словам Трампа, он предложил Израилю позволить Сирии разобраться с «Хезболлой».
«Я недоволен тем, как Израиль ведет себя в Ливане и с «Хезболлой». Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Это затягивается, и когда такое происходит, это бросает тень на всю сделку, а именно на сделку с Ираном», – сказал американский лидер.
16 июня Трамп также заявил, что достигнутое Вашингтоном и Тегераном соглашение не будет нарушено, даже если Израиль продолжит атаковать Ливан. Глава Белого дома при этом раскритиковал воскресную операцию Израиля в Бейруте. По его словам, она «не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном».
15 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Со стороны США подписи поставили Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из созданной на юге Ливана «зоны безопасности», несмотря на готовящееся соглашение между США и Ираном.