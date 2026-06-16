Трамп раскритиковал войну Израиля против Ливана

«Я недоволен тем, как Израиль ведет себя в Ливане и с «Хезболлой». Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Это затягивается, и когда такое происходит, это бросает тень на всю сделку, а именно на сделку с Ираном», – сказал американский лидер.