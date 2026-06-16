Лавров: Зеленский играет на публику «и еще на фортепиано»

8 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленскому не стоило с помощью мегафонной дипломатии поднимать вопрос о переговорах с российской стороной. Тогда он говорил об открытом письме Зеленского, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, в котором он призвал Москву к переговорам.