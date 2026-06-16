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Лавров: Зеленский играет на публику «и еще на фортепиано»

Ведомости

Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику «и еще на фортепиано». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

«Он играет на публику, он привык играть на публику, – подчеркнул дипломат. – Ну и еще на фортепиано». По мнению Лаврова, украинский лидер не посылает кому-либо внятных сигналов, он только занимается «мегафонной дипломатией».

Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.

8 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленскому не стоило с помощью мегафонной дипломатии поднимать вопрос о переговорах с российской стороной. Тогда он говорил об открытом письме Зеленского, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, в котором он призвал Москву к переговорам.

Лавров в тот же день раскритиковал форму, выбранную Зеленским для общения с Путиным. Как указал министр, «так вежливые люди не поступают», имея в виду, что письмо «было разослано по всему миру».

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