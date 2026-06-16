Ушаков ответил «Ведомостям», просил ли Зеленский Кремль о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский предлагал президенту США Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в Кремль с таким предложением никто не обращался.
«Такая возможность не обсуждалась. К нам с таким предложением никто еще не обращался. По сообщениям СМИ, я видел упоминание об этом, но не более», – ответил Ушаков на вопрос «Ведомостей».
5 июня на ПМЭФ Путин заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским. 14 июня президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги. 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не получал официального предложения от Зеленского о встрече на саммите G7, и напомнил, что официальных каналов между Москвой и Киевом нет.