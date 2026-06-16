Песков: Путин не получал официального предложения о встрече с Зеленским на G7

Песков: Путин не получал официального предложения о встрече с Зеленским на G7Если украинский президент настроен серьезно, он может приехать в Москву
Президент России Владимир Путин не получал официального предложения от украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на саммите «Большой семерки» (G7), который сейчас проходит во французском Эвиане. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Ну, конечно же, не было. Да и официальных каналов-то между Москвой и Киевом нет, как вы знаете», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля напомнил, что Зеленскому Путиным было «все сказано, все предложено» и несколько раз повторено».
«Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», – добавил он.