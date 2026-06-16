Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,644-0,09%MGTS1 212-1,62%BSPBP46-0,33%IMOEX2 538,02-0,19%RTSI1 103,54-0,19%RGBI118,47-0,02%RGBITR784,05+0,01%
Главная / Политика /

Песков: Путин не получал официального предложения о встрече с Зеленским на G7

Если украинский президент настроен серьезно, он может приехать в Москву
Ведомости

Президент России Владимир Путин не получал официального предложения от украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на саммите «Большой семерки» (G7), который сейчас проходит во французском Эвиане. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ну, конечно же, не было. Да и официальных каналов-то между Москвой и Киевом нет, как вы знаете», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что Зеленскому Путиным было «все сказано, все предложено» и несколько раз повторено».

«Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», – добавил он.

Новость дополняется

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь