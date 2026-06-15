Зеленский заявил, что предлагал провести встречу с Путиным на саммите G7

«Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время G7, потому что там будут Трамп и Макрон, то есть Европа плюс Америка. Это хорошая, я считаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», – приводит издание слова Зеленского, сказанные на пресс-конференции в Киеве.