Зеленский заявил, что предлагал провести встречу с Путиным на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предлагал президенту России Владимиру Путину провести встречу на полях саммита «большой семерки» (G7), который стартует 15 июня во Франции, сообщает Tribune. По словам украинского лидера, соответствующее приглашение было передано российской стороне, но ответа не последовало.
«Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время G7, потому что там будут Трамп и Макрон, то есть Европа плюс Америка. Это хорошая, я считаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», – приводит издание слова Зеленского, сказанные на пресс-конференции в Киеве.
Украинский президент также уточнил, что о предложении были проинформированы президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.
4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил определить конкретную дату личной встречи и отметил, что переговоры могли бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. 5 июня президент США Дональд Трамп назвал прямую встречу Путина и Зеленского хорошим решением.
5 июня Путин заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с украинским лидером. 7 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинский президент мог воспользоваться другими способами для передачи письма российскому лидеру с предложением о встрече, а не публиковать его. Также Кремль неоднократно подчеркивал, что готов организовать встречу лидеров стран в Москве.