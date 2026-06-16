Сирия подписала соглашение с нефтяными компаниями США ConocoPhillips и Novaterra

Сирия подписала соглашение с нефтяными компаниями США ConocoPhillips и NovaterraСтороны договорились о разработке ряда месторождений и увеличении добычи
Сирия подписала соглашения с двумя американскими компаниями – ConocoPhillips и Novaterra – на разработку нескольких газовых месторождений в стране. Об этом сообщило государственное агентство SANA.
Соглашение было заключено между Сирийской нефтяной компанией (SPC), ConocoPhillips и Novaterra в штаб-квартире министерства энергетики в Дамаске. Документ предусматривает разработку ряда газовых месторождений и увеличение добычи на уже действующих объектах. Проект направлен на укрепление энергетического сектора Сирии и расширение поставок природного газа для выработки электроэнергии и других ключевых отраслей экономики, отмечает агентство.
По данным министерства энергетики Сирии, соглашение стало результатом нескольких месяцев технических, юридических и коммерческих переговоров, проведенных после подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами.
3 мая Ирак приступил к экспорту сырой нефти через территорию Сирии, используя ее как транзитный хаб для выхода на глобальные рынки. Первые 70 автоцистерн с иракской нефтью отправились через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии.