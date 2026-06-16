Сирия подписала соглашение с нефтяными компаниями США ConocoPhillips и Novaterra

Соглашение было заключено между Сирийской нефтяной компанией (SPC), ConocoPhillips и Novaterra в штаб-квартире министерства энергетики в Дамаске. Документ предусматривает разработку ряда газовых месторождений и увеличение добычи на уже действующих объектах. Проект направлен на укрепление энергетического сектора Сирии и расширение поставок природного газа для выработки электроэнергии и других ключевых отраслей экономики, отмечает агентство.