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Сирия подписала соглашение с нефтяными компаниями США ConocoPhillips и Novaterra

Стороны договорились о разработке ряда месторождений и увеличении добычи
Ведомости

Сирия подписала соглашения с двумя американскими компаниями – ConocoPhillips и Novaterra – на разработку нескольких газовых месторождений в стране. Об этом сообщило государственное агентство SANA.

Соглашение было заключено между Сирийской нефтяной компанией (SPC), ConocoPhillips и Novaterra в штаб-квартире министерства энергетики в Дамаске. Документ предусматривает разработку ряда газовых месторождений и увеличение добычи на уже действующих объектах. Проект направлен на укрепление энергетического сектора Сирии и расширение поставок природного газа для выработки электроэнергии и других ключевых отраслей экономики, отмечает агентство.

По данным министерства энергетики Сирии, соглашение стало результатом нескольких месяцев технических, юридических и коммерческих переговоров, проведенных после подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами.

3 мая Ирак приступил к экспорту сырой нефти через территорию Сирии, используя ее как транзитный хаб для выхода на глобальные рынки. Первые 70 автоцистерн с иракской нефтью отправились через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии.

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