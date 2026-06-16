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Лидеры G7 призвали к скоординированному ответу на вспышку Эболы в Конго

Ведомости

Лидеры стран «большой семерки» (G7) призвали к решительному и скоординированному ответу на вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго. Об этом говорится в совместном заявлении союза.

Страны G7 также обратились к другим государствам с призывом выделить дополнительные ресурсы для сдерживания распространения вируса и минимизации масштабов вспышки.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации вместе с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что этот опасный вирус не распространится, в том числе через государственные границы», – говорится в заявлении лидеров G7.

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Общество

11 июня стало известно, что в ДР Конго зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола и 127 смертей. Вспышка инфекции в ДР Конго продолжает распространяться. Большинство новых случаев заражения зарегистрировано в провинции Итури. В соседней Уганде, согласно информации органов здравоохранения страны, подтверждено 19 случаев заболевания и две смерти.

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