Лидеры G7 призвали к скоординированному ответу на вспышку Эболы в Конго
Лидеры стран «большой семерки» (G7) призвали к решительному и скоординированному ответу на вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго. Об этом говорится в совместном заявлении союза.
Страны G7 также обратились к другим государствам с призывом выделить дополнительные ресурсы для сдерживания распространения вируса и минимизации масштабов вспышки.
«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации вместе с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что этот опасный вирус не распространится, в том числе через государственные границы», – говорится в заявлении лидеров G7.
11 июня стало известно, что в ДР Конго зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола и 127 смертей. Вспышка инфекции в ДР Конго продолжает распространяться. Большинство новых случаев заражения зарегистрировано в провинции Итури. В соседней Уганде, согласно информации органов здравоохранения страны, подтверждено 19 случаев заболевания и две смерти.