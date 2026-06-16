Пашинян счел «незаконной» новую оппозицию в парламенте Армении
Новая оппозиция в Национальном собрании (парламенте) Армении является «незаконной». С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Парламентская оппозиция, которая формируется в парламенте девятого созыва, является политической единицей, сформированной в результате абсолютно незаконных действий, и легитимное право Армении лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности», – сказал он, выступая в парламенте (цитата по «Интерфаксу»).
Пашинян заявил о возможных случаях внешнего вмешательства «по защите криминально-олигархического режима в Армении». Он подчеркнул, что процесс «искоренения криминальной олигархии» начался.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Лидером голосования стала правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна, получившая 726 818 голосов, или 49,746%. На втором месте оказался блок «Сильная Армения» с результатом 23,27% (340 006 голосов). Третью строчку занимает блок «Армения» с 9,92% (144 983 голоса). Четвертое место досталось партии «Процветающая Армения» с 3,9% (58 287 голосов). Пятое место заняла партия «Крылья Единства», набрав 2,29% (33 537 голосов).
Оппозиция заподозрила фальсификации. 14 июня шесть партий приняли совместное заявление, в котором выборы в республике признаются нелегитимными. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в Армении сопровождались уголовным преследованием оппозиции и другими факторами, которые повлияли на равенство условий предвыборной борьбы.