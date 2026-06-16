Пашинян счел «незаконной» новую оппозицию в парламенте Армении

«Парламентская оппозиция, которая формируется в парламенте девятого созыва, является политической единицей, сформированной в результате абсолютно незаконных действий, и легитимное право Армении лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности», – сказал он, выступая в парламенте (цитата по «Интерфаксу»).