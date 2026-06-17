Первый этап запрета на трубопроводный газ из России вступил в силу в ЕС
В странах Евросоюза (ЕС) начал действовать запрет на поставку трубопроводного газа из России. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Европейского совета в декабре 2025 г.
Речь идет о переходном периоде для действующих контрактов.
«Для краткосрочных контрактов на поставку, заключенных до 17 июня 2025 г., запрет на импорт российского газа будет действовать с 25 апреля 2026 г. для СПГ и с 17 июня 2026 г. – для трубопроводного газа», – указывалось в релизе.
26 января Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). По документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. В марте президент РФ Владимир Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки.