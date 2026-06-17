Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP109,99-1,39%CNY Бирж.10,78+0,47%IMOEX2 485,05-0,22%RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,39-0,02%RGBITR783,76+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пригрозил Ирану бомбардировками в случае срыва мирной сделки

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 60 дней, отведенных меморандумом о взаимопонимании, не будет достигнуто окончательное соглашение с Ираном, американские войска возобновят бомбардировки, передает BBC.

«Если не получится за 60 дней, ничего страшного, мы вернемся к бомбардировкам», – сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита G7 во Франции.

Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании, который будет подписан 19 июня, не является финальным и он может отказаться от него, если ему «не понравится» результат.

Читайте также:Главное из заявлений Трампа о сделке с Ираном

«Если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к бомбардировкам», – предупредил Трамп.

При этом, по его словам, США «никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие».

Переговоры по ядерной программе Ирана и снятию санкций должны пройти в течение 60-дневного периода после подписания меморандума.

17 июня Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за «нейтральную позицию», которую они заняли в иранском вопросе. 16 июня CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что текст соглашения США и Ирана сформулирован крайне расплывчато и в основном направлен на создание более благоприятной атмосферы для предстоящих узкоспециализированных очных переговоров. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её