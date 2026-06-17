Трамп пригрозил Ирану бомбардировками в случае срыва мирной сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 60 дней, отведенных меморандумом о взаимопонимании, не будет достигнуто окончательное соглашение с Ираном, американские войска возобновят бомбардировки, передает BBC.
«Если не получится за 60 дней, ничего страшного, мы вернемся к бомбардировкам», – сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита G7 во Франции.
Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании, который будет подписан 19 июня, не является финальным и он может отказаться от него, если ему «не понравится» результат.
«Если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к бомбардировкам», – предупредил Трамп.
При этом, по его словам, США «никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие».
Переговоры по ядерной программе Ирана и снятию санкций должны пройти в течение 60-дневного периода после подписания меморандума.
17 июня Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за «нейтральную позицию», которую они заняли в иранском вопросе. 16 июня CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что текст соглашения США и Ирана сформулирован крайне расплывчато и в основном направлен на создание более благоприятной атмосферы для предстоящих узкоспециализированных очных переговоров.