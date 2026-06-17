Трамп пригрозил Ирану бомбардировками в случае срыва мирной сделки

17 июня Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за «нейтральную позицию», которую они заняли в иранском вопросе. 16 июня CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что текст соглашения США и Ирана сформулирован крайне расплывчато и в основном направлен на создание более благоприятной атмосферы для предстоящих узкоспециализированных очных переговоров.