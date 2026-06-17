Президент Бразилии заявил об «усталости» союзников Украины от конфликта

Bloomberg сообщил, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предпринимает шаги для установления контактов с российской стороной на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, которого Bloomberg характеризует как человека, близкого к президенту России.