Президент Бразилии заявил об «усталости» союзников Украины от конфликта
Государства, поддерживающие Украину, демонстрируют признаки усталости от затянувшегося противостояния с Россией. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам участия в саммите G7 во Франции, передает ТАСС.
По словам Лулы да Силвы, на саммите он впервые увидел стремление участников G7 продвигать процесс урегулирования украинского кризиса. Бразильский лидер подчеркнул, что намерен и дальше содействовать усилиям, направленным на достижение мира на Украине.
Bloomberg сообщил, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предпринимает шаги для установления контактов с российской стороной на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, которого Bloomberg характеризует как человека, близкого к президенту России.
10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что европейские лидеры намерены использовать предстоящий саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США поддержать новые переговоры между Россией и Украиной.