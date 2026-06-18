Посольство расценило как шабаш показ ударов по России на выставке во Франции

17 июня страны «большой семерки» договорились нарастить военную поддержку Украины, включая поставки средств поражения большой дальности, систем противовоздушной обороны и дополнительных перехватчиков. Лидеры стран G7 также сообщили о готовности рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны. Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции отмечал, что американская администрация рассмотрит запрос Киева о предоставлении лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.