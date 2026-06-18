Посольство расценило как шабаш показ ударов по России на выставке во Франции
Показ кадров атак якобы на российские объекты на украинском стенде с демонстрацией ракеты «Фламинго» на оборонной выставке Eurosatory под Парижем является отвратительным шабашем. Об этом посольство России во Франции заявило «РИА Новости».
«Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России», – подчеркнули в посольстве.
Париж поставлял Киеву дальнобойные ракеты, с помощью которых совершались атаки на территорию России, напомнили в диппредставительстве.
17 июня страны «большой семерки» договорились нарастить военную поддержку Украины, включая поставки средств поражения большой дальности, систем противовоздушной обороны и дополнительных перехватчиков. Лидеры стран G7 также сообщили о готовности рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны. Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции отмечал, что американская администрация рассмотрит запрос Киева о предоставлении лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.