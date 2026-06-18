Посольство РФ заявило о росте напряженности из-за ядерных поправок Финляндии
Изменения в финском законодательстве, касающиеся ядерного оружия, могут негативно сказаться на обстановке в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Хельсинки.
Речь идет о принятом финскими депутатами решении отменить действовавший ранее запрет на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. В российской дипломатической миссии считают, что подобные изменения способны повлиять на региональную ситуацию и усилить существующие противоречия.
В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают решение финских властей как эпизод линии действий Хельсинки в вопросах безопасности.
17 июня парламент Финляндии одобрил поправки, которые отменяют запрет в стране на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Поддержали такие изменения в законодательстве 125 депутатов. Еще 61 парламентарий проголосовал против, отсутствовали 13 человек.
Документ был внесен в парламент правительством 23 апреля. Тогда власти объясняли, что решение связано с необходимостью обеспечить оборону страны в «непредсказуемой оперативной обстановке».