Кобяков назвал Россию ключевым партнером АСЕАН в энергетике

Правительства России и Лаоса 15 июня подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ был подписан по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Доме правительства. Сотрудничество между Россией и Лаосом в последние месяцы последовательно расширяется. В мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Лаос прорабатывают вопрос о первой поставке российских нефтепродуктов в республику.