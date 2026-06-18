Кобяков назвал Россию ключевым партнером АСЕАН в энергетике
Энергетическая безопасность стран АСЕАН в ближайшие годы будет напрямую зависеть от взаимодействия с Россией и государствами Евразийского экономического союза. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке саммита «Россия – АСЕАН» Антон Кобяков в ходе пресс-конференции на полях форума.
По словам Кобякова, государства Юго-Восточной Азии в перспективе столкнутся с нарастающим дефицитом энергоресурсов, что потребует поиска устойчивых источников поставок.
Правительства России и Лаоса 15 июня подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ был подписан по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Доме правительства. Сотрудничество между Россией и Лаосом в последние месяцы последовательно расширяется. В мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Лаос прорабатывают вопрос о первой поставке российских нефтепродуктов в республику.
Саммит «Россия – АСЕАН», который приурочен к 35-летию сотрудничества, проходит 17–18 июня в Казани. В мероприятии принимают участие делегации всех 11 стран-участниц ассоциации – Брунея, Малайзии, Вьетнама, Восточного Тимора, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Филиппин.