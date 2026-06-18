Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX170,66-0,98%CNY Бирж.10,812+0,29%IMOEX2 447,37-1,52%RTSI1 059,79-1,52%RGBI118,19-0,08%RGBITR782,75-0,05%
Главная / Политика /

Кобяков назвал Россию ключевым партнером АСЕАН в энергетике

Ведомости

Энергетическая безопасность стран АСЕАН в ближайшие годы будет напрямую зависеть от взаимодействия с Россией и государствами Евразийского экономического союза. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке саммита «Россия – АСЕАН» Антон Кобяков в ходе пресс-конференции на полях форума.

По словам Кобякова, государства Юго-Восточной Азии в перспективе столкнутся с нарастающим дефицитом энергоресурсов, что потребует поиска устойчивых источников поставок.

Правительства России и Лаоса 15 июня подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ был подписан по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Доме правительства. Сотрудничество между Россией и Лаосом в последние месяцы последовательно расширяется. В мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Лаос прорабатывают вопрос о первой поставке российских нефтепродуктов в республику.

Саммит «Россия – АСЕАН», который приурочен к 35-летию сотрудничества, проходит 17–18 июня в Казани. В мероприятии принимают участие делегации всех 11 стран-участниц ассоциации – Брунея, Малайзии, Вьетнама, Восточного Тимора, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Филиппин.

Читайте также:Что сказал Владимир Путин на саммите «Россия – АСЕАН»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте