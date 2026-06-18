Минобороны: «Южная» группировка войск взяла Рай-Александровку в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ в Max.
«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.
Рай-Александровка расположена к северо-западу от Горловки.
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