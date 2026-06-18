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Минобороны: «Южная» группировка войск взяла Рай-Александровку в ДНР

Ведомости

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ в Max.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Рай-Александровка расположена к северо-западу от Горловки.

14 июня российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана в ДНР и установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города.

29 мая ВС России заняли села Бударки и Караичное в Харьковской области и Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской.

27 апреля российские войска получили контроль над селом Ильичовка в ДНР и селом Таратутино в Сумской области.

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