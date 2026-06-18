В Польше задержан подозреваемый в убийстве российского художника Скрепецкого

Как уточняет Onet, мужчину задержали утром 18 июня в грузинском ресторане в Piastowie под Варшавой. По неофициальным данным, 36-летний задержанный, вероятно, является чеченцем и мог использовать фальшивый грузинский паспорт. Сейчас он дает показания, в ближайшее время ему могут предъявить обвинение в убийстве.