В Польше задержан подозреваемый в убийстве российского художника Скрепецкого
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в причастности к убийству российского художника-акциониста Семена Скрепецкого, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X. По его словам, задержанный «пользуется грузинским паспортом».
Как уточняет Onet, мужчину задержали утром 18 июня в грузинском ресторане в Piastowie под Варшавой. По неофициальным данным, 36-летний задержанный, вероятно, является чеченцем и мог использовать фальшивый грузинский паспорт. Сейчас он дает показания, в ближайшее время ему могут предъявить обвинение в убийстве.
Скрепецкий (настоящее имя – Роберт Кузовков) был убит 15 июня в центре Бяла-Подляски на востоке Польши, примерно в 40 км от границы с Белоруссией. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке, художник скончался на месте.
Первоначально по делу задержали двух граждан Белоруссии, но 17 июня их отпустили из-за отсутствия достаточных доказательств.