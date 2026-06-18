Ушаков: ЕС заблуждается насчет успехов ВСУ на поле боя

17 июня лидеры стран «Группы семи» (G7) заявили, что решили нарастать поставки оружия Украине, в том числе дальнобойного. Была также подтверждена их готовность рассмотреть возможность предоставления Киеву льгот по лицензиям для увеличения военного производства Украины. Лидеры также условились оказать дополнительную поддержку, чтобы республика «пережила следующую зиму». 16 июня канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что Лондон намерен направить $281,4 млн, чтобы обеспечить поставки обогащенного урана украинской компании «Энергоатом».