Фицо предложил установить прямую линию связи между Россией и Украиной

18 июня Politico писало, что контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». По словам источника, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи.