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Фицо предложил установить прямую линию связи между Россией и Украиной

Ведомости

Между российской и украинской сторонами следует установить прямую линию связи. С такой инициативой выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Teraz.sk. 

«На заседании Европейского совета Фицо хочет предложить установить прямую линию связи между Россией и Украиной», – говорится в материале.

По его мнению, ЕС не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине. 

Фицо намерен впервые встретится с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром перед саммитом ЕС, а также планирует переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Словацкий премьер указал, что Братислава не будет передавать Киеву оружие и не будет оказывать финансовую помощь.

18 июня Politico писало, что контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». По словам источника, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи.

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