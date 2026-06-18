Путин рассказал о роли России в развитии атомной энергетики АСЕАН
Россия готова расширять сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сфере мирного атома и предлагает партнерам комплексные решения для создания национальной атомной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Глава государства подчеркнул, что российская сторона уже оказывает государствам региона поддержку в развитии энергетической инфраструктуры. Путин отметил, что «Росатом» обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии.
Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке саммита Россия – АСЕАН Антон Кобяков заявил, что энергетическая безопасность стран АСЕАН в ближайшие годы будет напрямую зависеть от взаимодействия с Россией и государствами ЕАЭС. По словам Кобякова, государства Юго-Восточной Азии в перспективе столкнутся с нарастающим дефицитом энергоресурсов, что потребует поиска устойчивых источников поставок.