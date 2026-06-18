Путин рассказал о роли России в развитии атомной энергетики АСЕАН

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке саммита Россия – АСЕАН Антон Кобяков заявил, что энергетическая безопасность стран АСЕАН в ближайшие годы будет напрямую зависеть от взаимодействия с Россией и государствами ЕАЭС. По словам Кобякова, государства Юго-Восточной Азии в перспективе столкнутся с нарастающим дефицитом энергоресурсов, что потребует поиска устойчивых источников поставок.