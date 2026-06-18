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СМИ: во Франции атаковали завод Delair по производству БПЛА для Украины

Ведомости

Завод французской компании Delair, который производит дроны для поставок на Украину, был атакован «коктейлями Молотова», сообщила газета Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, нападение произошло 1 июня. «На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», – отметили авторы материала.

Уточняется, что еще через несколько дней около предприятия был задержан мужчина. Предположительно, его задержали за съемку прототипа беспилотника. Ему предъявили обвинения в шпионаже.

17 июня страны «большой семерки» (G7) договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств поражения большой дальности, систем противовоздушной обороны и дополнительных перехватчиков. Они также сообщили о готовности рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны.

В мае газета Financial Times сообщила, что Франция добивается присоединения к проекту Германии и Великобритании по созданию ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь России. Издание отмечало, что Берлин воспринял эту новость позитивно, а Лондон – скептически. В королевстве опасаются, что присоединение Франции нарушит баланс.

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