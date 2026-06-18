СМИ: во Франции атаковали завод Delair по производству БПЛА для Украины

В мае газета Financial Times сообщила, что Франция добивается присоединения к проекту Германии и Великобритании по созданию ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь России. Издание отмечало, что Берлин воспринял эту новость позитивно, а Лондон – скептически. В королевстве опасаются, что присоединение Франции нарушит баланс.