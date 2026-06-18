Силы ПВО сбили 234 украинских беспилотника за день
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 234 украинских дрона в период с 7:00 до 20:00 над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областями, а также в Московском регионе и Крыму.
В ночь на 18 июня в регионах РФ была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Подмосковье, Курскую и Ростовскую области. Несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. По словам мэра столицы Сергея Собянина, повреждения получило одно из зданий торгового центра «Садовод».
Утром Минобороны сообщало, что за сутки системы ПВО ликвидировали 992 украинских беспилотника самолетного типа, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 10 управляемых авиабомб. Кроме того, были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.