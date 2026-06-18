Силы ПВО сбили 234 украинских беспилотника за день

В ночь на 18 июня в регионах РФ была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Подмосковье, Курскую и Ростовскую области. Несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. По словам мэра столицы Сергея Собянина, повреждения получило одно из зданий торгового центра «Садовод».