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Организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики

Ведомости

Нелегальный мигрант, прибывший в США из Мексики, был организатором попытки нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа, сообщило министерство внутренней безопасности страны.

По данным ведомства, сотрудники ФБР задержали Авраама Эрмосильо Альвареса в городе Омаха (Небраска) 14 июня. Мужчина в переписке указывал исполнителям шаги, которые они должны совершить, а также говорил, что им нужно быть «настолько смертоносными, насколько это возможно».

По информации министерства, Альварес въехал в США в 2001 г. по визе B-2, которая выдается для туристических целей, отдыха, лечения или визита к родственникам. В 2014 г. при президентстве Барака Обамы его администрация выдала мигранту защитный статус в рамках программы для тех, кто прибыл в страну несовершеннолетним.

16 июня ФБР раскрыло план удара беспилотниками во время боя UFC перед Белым домом. Заговор предусматривал два этапа. Первый этап – нанесение ударов по зданиям рядом с местом проведения мероприятия, организация массовой эвакуации и направление толпы к заранее подготовленной группе снайперов. Второй этап предполагал штурм ворот Белого дома, утверждают официальные лица.

Следователи задержали пятерых человек, еще 23 человек идентифицировали как предполагаемых соучастников подготовки плана нападения.

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