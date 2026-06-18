Организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики

По информации министерства, Альварес въехал в США в 2001 г. по визе B-2, которая выдается для туристических целей, отдыха, лечения или визита к родственникам. В 2014 г. при президентстве Барака Обамы его администрация выдала мигранту защитный статус в рамках программы для тех, кто прибыл в страну несовершеннолетним.