Венгрия добилась исключения слов об ускоренном приеме Киева из декларации ЕС
Будапешт добился значительных поправок в заявление лидеров стран Евросоюза (ЕС) по вопросу о вступлении Украины в объединение и исключения оттуда слов об ускорении этого процесса. Об этом сообщил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook
«В связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», – сказал Мадьяр (цитата по ТАСС).
В итоговом заявлении саммита по Украине теперь говорится, что ЕС приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 г. и «надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».
15 июня все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в сообщество. Первый межправительственный раунд переговоров в рамках нового этапа процесса евроинтеграции состоится 22 июня. 12 июня председатель Европарламента Роберта Метсола говорила, что страны ЕС «дали зеленый свет» началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.