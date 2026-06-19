Венгрия добилась исключения слов об ускоренном приеме Киева из декларации ЕС

В итоговом заявлении саммита по Украине теперь говорится, что ЕС приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 г. и «надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».