Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX171,23-0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 444,21+0,12%RTSI1 049,6+0,12%RGBI118,31+0,14%RGBITR783,75+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Венгрия добилась исключения слов об ускоренном приеме Киева из декларации ЕС

Ведомости

Будапешт добился значительных поправок в заявление лидеров стран Евросоюза (ЕС) по вопросу о вступлении Украины в объединение и исключения оттуда слов об ускорении этого процесса. Об этом сообщил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», – сказал Мадьяр (цитата по ТАСС).

В итоговом заявлении саммита по Украине теперь говорится, что ЕС приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 г. и «надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».

15 июня все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в сообщество. Первый межправительственный раунд переговоров в рамках нового этапа процесса евроинтеграции состоится 22 июня. 12 июня председатель Европарламента Роберта Метсола говорила, что страны ЕС «дали зеленый свет» началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте