При атаках Израиля на Ливан погибли как минимум 16 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью 19 июня атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает атаки в ряде районов приграничной территории. Действия стали ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны ливанского движения, отмечено в сообщении. 18 июня президент США Дональд Трамп заявлял, что американская сторона ожидает режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, чтобы продолжить переговоры с Ираном. По словам Трампа, Вашингтон привержен миру и призывает другие страны сохранять настрой на развитие переговоров.