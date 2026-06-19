При атаках Израиля на Ливан погибли как минимум 16 человек
ВВС Израиля атаковали оплоты движения «Хезболла» в провинции Набатия на юге Ливана. Погибли 16 человек, пишет ТАСС со ссылкой на сводку правительственного штаба по чрезвычайным ситуациям.
При авианалете на поселок Харруф погибли восемь мирных граждан. В Эш-Шаркии был разрушен дом, погибли четверо. Еще трое были убиты в результате атаки на Кфар-Сир.
Из Эд-Дувейра также поступили данные об одном погибшем, предположительно члене «Хезболлы». Там израильский дрон ударил по мотоциклу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью 19 июня атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает атаки в ряде районов приграничной территории. Действия стали ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны ливанского движения, отмечено в сообщении. 18 июня президент США Дональд Трамп заявлял, что американская сторона ожидает режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, чтобы продолжить переговоры с Ираном. По словам Трампа, Вашингтон привержен миру и призывает другие страны сохранять настрой на развитие переговоров.