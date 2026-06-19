Госдума ожидает от кабмина поправки к инициативе о мигрантах
Госдума ожидает от правительства решения по поправкам к законопроекту, предусматривающему дополнительные требования к трудовым мигрантам. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, если соответствующая позиция кабинета министров не поступит в ближайшую неделю, депутаты намерены обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить работу над документом. Спикер Госдумы отметил, что законопроект направлен на решение вопросов, которые вызывают общественный интерес. По его мнению, новые нормы могут стать дополнительным фактором, сдерживающим переезд мигрантов в Россию вместе с семьями, а также способствовать снижению нагрузки на социальную сферу.
Володин напомнил, что ранее были приняты законы, предусматривающие обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы, а также увеличение до пяти лет минимального страхового стажа для получения полиса обязательного медицинского страхования.
Кроме того, по его словам, принятие нового законопроекта позволит регионам увеличить поступления в бюджеты за счет приобретения трудовыми мигрантами патентов на работу. Объем дополнительных доходов субъектов Федерации может исчисляться миллиардами рублей.
Председатель Госдумы также сообщил, что с 2024 г. парламент принял 27 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Из них 21 законопроект был подготовлен депутатами Государственной думы.
9 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект в сфере миграционной политики. Документ предполагает передачу МВД части полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции, включая утверждение перечней востребованных профессий для квалифицированных иностранных специалистов. По словам Володина, все принимаемые решения направлены на совершенствование миграционной политики.
10 июня Госдума приняла закон о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов. Госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него вырастет в 12 раз – с 4200 до 50 000 руб. Стоимость оформления вида на жительство увеличится в пять раз – с 6000 до 30 000 руб. Разрешения на временное проживание – почти в восемь раз, с 1920 до 15 000 руб. Пошлина за выдачу разрешений работодателям на привлечение иностранных работников также повышается. Она составит 15 000 руб. за каждого иностранного специалиста.