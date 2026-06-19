Госдума ожидает от кабмина поправки к инициативе о мигрантах

10 июня Госдума приняла закон о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов. Госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него вырастет в 12 раз – с 4200 до 50 000 руб. Стоимость оформления вида на жительство увеличится в пять раз – с 6000 до 30 000 руб. Разрешения на временное проживание – почти в восемь раз, с 1920 до 15 000 руб. Пошлина за выдачу разрешений работодателям на привлечение иностранных работников также повышается. Она составит 15 000 руб. за каждого иностранного специалиста.