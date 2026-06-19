Володин допустил принятие закона о трудовых стажировках студентов летом

Как сообщали «Ведомости» 5 июня, в Трудовом кодексе (ТК) могут закрепить понятия «стажировка в сфере труда» и «стажер». Законопроект с такими поправками 4 июня внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, представляющих «Единую Россию». Если инициативу примут, срок стажировки не должен будет превышать шести месяцев. Все предложенные изменения не будут распространяться на стажировку в рамках образовательной программы и стажировку для допуска к профессиональной деятельности, уточняется в поправках. Если изменения в ТК примут, они вступят в силу с 1 марта 2027 г.