Володин допустил принятие закона о трудовых стажировках студентов летом
Госдума планирует завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников уже в летний период. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, предлагаемые поправки в трудовое законодательство предусматривают дополнительные преференции для молодых специалистов при заключении срочных трудовых договоров. Володин отметил, что инициатива получила поддержку и отражает общественный запрос.
«Нормы правильные. И президент, обратив на это внимание, подчеркнул, что это ждут люди. И мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы законодательство было сформировано уже в летнее время», – сказал он.
Как сообщали «Ведомости» 5 июня, в Трудовом кодексе (ТК) могут закрепить понятия «стажировка в сфере труда» и «стажер». Законопроект с такими поправками 4 июня внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, представляющих «Единую Россию». Если инициативу примут, срок стажировки не должен будет превышать шести месяцев. Все предложенные изменения не будут распространяться на стажировку в рамках образовательной программы и стажировку для допуска к профессиональной деятельности, уточняется в поправках. Если изменения в ТК примут, они вступят в силу с 1 марта 2027 г.
13 февраля президент России Владимир Путин поручил определить стажировки как вид трудовых отношений, закрепить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» в феврале 2026 г. по итогам заседания Госсовета. Срок исполнения его поручения – 15 июля этого года.