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Собянин сообщил о трех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. За последние сутки Собянин не писал о других уничтоженных на подлете к Москве БПЛА.

Москва и Подмосковье в ночь с 17 на 18 июня подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. Собянин говорил, что за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, на юго-востоке столицы. О попадании мэр написал в 6:13 мск в Telegram. Произошло возгорание.

В ночь на 19 июня военные уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

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