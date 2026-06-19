Собянин сообщил о трех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

Москва и Подмосковье в ночь с 17 на 18 июня подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. Собянин говорил, что за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, на юго-востоке столицы. О попадании мэр написал в 6:13 мск в Telegram. Произошло возгорание.