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Главная / Политика /

Российские войска взяли Юрковку в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Юрковка в ДНР. Об сообщило Минобороны России.

18 июня подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.

14 июня российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана. 12 июня было освобождено село Приют.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что сейчас под контролем России находится свыше 85% территории ДНР. По его словам, ВСУ ежемесячно теряют 40 000 человек, одна из ключевых проблем украинской армии – дезертирство.

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