Российские войска взяли Юрковку в ДНР

Президент РФ Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что сейчас под контролем России находится свыше 85% территории ДНР. По его словам, ВСУ ежемесячно теряют 40 000 человек, одна из ключевых проблем украинской армии – дезертирство.