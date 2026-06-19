Российские войска взяли Юрковку в ДНР
Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Юрковка в ДНР. Об сообщило Минобороны России.
18 июня подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.
14 июня российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана. 12 июня было освобождено село Приют.
Президент РФ Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что сейчас под контролем России находится свыше 85% территории ДНР. По его словам, ВСУ ежемесячно теряют 40 000 человек, одна из ключевых проблем украинской армии – дезертирство.