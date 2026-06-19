На подлете к Москве сбили еще 13 беспилотников

Накануне Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных атак с начала боевых действий на Украине. Собянин говорил, что за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне на юго-востоке столицы, также поврежден торговый комплекс «Садовод».