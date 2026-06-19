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На подлете к Москве сбили еще 13 беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны отразили атаку 13 дронов на столичный регион за последний час. Это следует из Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина.

В 12:22 мск Собянин отчитался об уничтожении трех БПЛА. Через пять минут он опубликовал сообщение, в котором сообщил о поражении четырех беспилотников, позже - еще шести.

Ночью 19 июня ПВО сбили 133 украинских дрона над регионами России. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Накануне Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных атак с начала боевых действий на Украине. Собянин говорил, что за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне на юго-востоке столицы, также поврежден торговый комплекс «Садовод».

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