Минобороны обвинило США в сокрытии данных о работе биолабораторий на Украине

По словам Ртищева, РФ неоднократно поднимала тему реализации военно-биологических программ Украиной и западными странами на профильных площадках ООН, включая Совет Безопасности и Генеральную ассамблею. Он отмети, что до последнего момента российская сторона в ответ получала лишь отговорки и обвинения в дезинформации. Также он добавил, что «доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации».