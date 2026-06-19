Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,785-0,05%VEON-RX57,70%MGTS1 194-1,65%IMOEX2 409,19-1,31%RTSI1 034,57-1,31%RGBI118,01-0,12%RGBITR781,82-0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны обвинило США в сокрытии данных о работе биолабораторий на Украине

Ведомости

США намеренно скрыли сведения о биологических лабораториях на Украине и в других странах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, комментируя ранее обсуждавшиеся на международных площадках вопросы военно-биологических программ, передает Минобороны России.

По словам Ртищева, РФ неоднократно поднимала тему реализации военно-биологических программ Украиной и западными странами на профильных площадках ООН, включая Совет Безопасности и Генеральную ассамблею. Он отмети, что до последнего момента российская сторона в ответ получала лишь отговорки и обвинения в дезинформации. Также он добавил, что «доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации».

12 июня «РИА Новости» со ссылкой на документ национальной разведки США сообщили об образцах особо опасных патогенов на территории Украины. Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадки Марбург, Эбола и Ласса, чума, а также риккетсиозы и другие опасные возбудители.

В мае стало известно, что у СК России есть данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности. По словам Петренко, расследование уголовного дела ведется с 2022 г. по статье о разработке оружия массового поражения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь