Минобороны обвинило США в сокрытии данных о работе биолабораторий на Украине
США намеренно скрыли сведения о биологических лабораториях на Украине и в других странах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, комментируя ранее обсуждавшиеся на международных площадках вопросы военно-биологических программ, передает Минобороны России.
По словам Ртищева, РФ неоднократно поднимала тему реализации военно-биологических программ Украиной и западными странами на профильных площадках ООН, включая Совет Безопасности и Генеральную ассамблею. Он отмети, что до последнего момента российская сторона в ответ получала лишь отговорки и обвинения в дезинформации. Также он добавил, что «доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации».
12 июня «РИА Новости» со ссылкой на документ национальной разведки США сообщили об образцах особо опасных патогенов на территории Украины. Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадки Марбург, Эбола и Ласса, чума, а также риккетсиозы и другие опасные возбудители.
В мае стало известно, что у СК России есть данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности. По словам Петренко, расследование уголовного дела ведется с 2022 г. по статье о разработке оружия массового поражения.