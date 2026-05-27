СК заявил о разработке Украиной биологического оружия при финансировании США
У Следственного комитета России есть данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности. По словам Петренко, расследование уголовного дела ведется с 2022 г. по статье о разработке оружия массового поражения, сообщает «РИА Новости».
В рамках расследования, по данным СК, получены сведения о финансировании министерством обороны США с участием сотрудников минздрава Украины разработки биологического оружия. Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей опасных заболеваний, таких как чума и сибирская язва.
Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По данным Минобороны РФ, после начала специальной военной операции с Украины вывезли все необходимое для продолжения американской программы.