СК заявил о разработке Украиной биологического оружия при финансировании США

У Следственного комитета России есть данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности. По словам Петренко, расследование уголовного дела ведется с 2022 г. по статье о разработке оружия массового поражения, сообщает «РИА Новости».

В рамках расследования, по данным СК, получены сведения о финансировании министерством обороны США с участием сотрудников минздрава Украины разработки биологического оружия. Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей опасных заболеваний, таких как чума и сибирская язва.

Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По данным Минобороны РФ, после начала специальной военной операции с Украины вывезли все необходимое для продолжения американской программы.

Накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что по всему миру продолжает создаваться сеть закрытых западных биолабораторий. 30 марта в ФСБ сообщили, что на территории ДНР регулярно находят схроны с химическим и бактериологическим оружием Украины.

