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Врио главы Дагестана назначил Клока на место зампреда правительства республики

Ведомости

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин назначил Валентина Клока врио заместителя председателя правительства республики. Соответствующий указ был подписан 19 июня, сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Клок более 20 лет служил в органах внутренних дел России, уточняет пресс-служба.

Щукин также подписал указ об освобождении Манвела Мажонца от должности врио первого заместителя председателя правительства Дагестана. На должность врио первого вице-премьера был назначен Рамазан Джафаров, который до этого занимал пост заместителя главы кабмина республики.

22 мая Щукин подписал указ о новой структуре органов исполнительной власти региона. Документ также упраздняет агентство информации и печати и агентство по предпринимательству и инвестициям.

Сам Щукин был назначен врио главы республики 4 мая после отставки Сергея Меликова. Выборы нового руководителя Дагестана пройдут осенью.

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